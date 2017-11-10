МИД ФРГ обвинил Трампа в создании «гигантской нестабильности» в мире

Берлин, 10 ноября. Политика президента США Дональда Трампа породила в мире «гигантскую нестабильность», считает министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Как передает телеканал ZDF, глава МИД рассказал, что у США сейчас нет значимой внешнеполитической повестки, которая была свойственна стране со времен окончания Втрой мировой войны. Он также отметил, что внешняя политика сейчас подчинена внутренним интересам США.

Габриэль отметил, что Трамп строит отношения с каждым из государств в отдельности, заключая «временные сделки». При этом, по мнению министра, он упускает то, что существует общемировой порядок.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что приходится говорить не о «Большой двадцатке» или «семерке», а скорее о «двойке». Также он добавил, что Трамп виновен в создании «гигантской нестабильности» в мире.