Google поиздевалась над iPhone в ролике про смартфон Pixel 2

Вашингтон, 10 ноября. Корпорация Google в рекламном ролике собственного смартфона Pixel 2 очень тонко поиздевалась над iPhone.

Как сообщает «Газета.ru», авторы видео затронули одну из главных проблем «яблочной» продукции – нехватку памяти на устройстве. С чем, по мнению Google, не столкнется, по крайней мере, в ближайшее время счастливые обладатели Pixel 2.

Всем покупателям смартфона Google предоставляет на «облаке» «безлимит» на хранение фотографий и видео. Правда, с одной оговоркой – до 2020 года.