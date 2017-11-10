Пучков будет лично координировать работы МЧС по спасению людей в Ижевске

Ижевск, 10 ноября. Глава МЧС РФ Владимир Пучков будет лично осуществлять координацию работы спасателей на месте обрушившегося дома в Ижевске. Он уже вылетел в столицу Удмуртии.

Пучков также проконтролирует оказание дополнительной помощи пострадавшим и осмотрит пункты временного размещения. На место трагедии глава МЧС отправится сразу же по прибытии, пишет URA.RU.

Напомним, в четверг в Ижевске произошло обрушение многоэтажного жилого дома. Жертвами стали шесть человек, еще несколько госпитализированы. Судьба одного человека пока остается неизвестной. Восемь квартир полностью разрушены. Предполагается, что трагедия произошла из-за взрыва бытового газа.