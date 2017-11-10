Штраф за непропуск пешеходов в России увеличен на тысячу рублей

Москва, 10 ноября. В России увеличили размер штрафа за невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам и велосипедистам.

Как пишет «Парламентская газета», теперь автомобилистам придется заплатить за это 2,5 тысячи рублей. Ранее штраф ограничивался размером 1,5 тысячи рублей.

Поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях и вступили в силу 10 ноября.

Ранее Газета.ru писала, что президент подписал документ 30 октября. Как отметили эксперты, необходимость увеличения штрафа была обусловлена «неэффективностью действующих норм».