Россиян избавят от трат на установку приборов учета в квартирах

Москва, 10 ноября. Жителям России не придется тратиться на установку в своих квартирах приборов учета.

Как сообщают «Известия», депутаты Государственной думы предложили обязать взять эти траты на себя снабжающие организации. Инициативу парламентариев поддержали в федеральных Минстрое и Минэнерго.

«Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован», — говорится в пояснительной записке.

Добавим, что сегодня в России приборы учета установлены у 70% жильцов. Остальным, из-за отсутствия счетчиков, приходится платить за коммунальные услуги по повышенному тарифу.