Украина строит хранилище ядерных отходов ради независимости от России — СМИ

Киев, 10 ноября. Украина начала в Чернобыле строительство временного хранилища ядерных отходов атомных электростанций.

Об этом пишет RT, ссылаясь на телеканал ORF. Отмечается, что сейчас вывозом и переработкой топлива с зараженной территории занимается Россия. Украине это обходится ежегодно в 100 миллионов евро. Как считают эксперты, к 2020 году Украина намерена достичь самостоятельности в вопросе обращения с отходами атомных электростанций. При этом оборудование могильников для них пока не обсуждают.

Поданным телеканала, Киев строит хранилище на закрытой территории вокруг атомной станции в Чернобыле. Ожидается, что там будут складироваться тепловыделяющие элементы сразу трех АЭС: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году. С территорий, расположенных близко к станции, были эвакуированы люди.