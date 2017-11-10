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Россия
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Космос станет для ВВС США пространством ведения военных действий
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    Космос станет для ВВС США пространством ведения военных действий

    8:06  10 Ноября 2017
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    Космос станет для ВВС США пространством ведения военных действий

    Вашингтон, 10 ноября. Космос станет для американских Военно-воздушных сил пространством ведения боевых действий. Финансирование деятельности ВВС в космическом пространстве увеличат на 20% в 2018 году, сообщили в Пентагоне.

    «И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий», — заявила в четверг министр и начальник штаба ВВС США Хезер Уилсон.

    По ее словам, в 2018 финансовом году ВВС увеличат ассигнования на деятельность, касающуюся космического пространства, на 20%. Размеры итоговой суммы Уилсон не озвучила, сообщает ТАСС.

    Генерал Дэвид Голдфин, также участвовавший в пресс-конференции в Пентагоне, отметил, что Вашингтон ждет от ВВС «превосходства в космосе».

    Кроме того, в своем выступлении Уилсон озвучила приоритетные задачи ВВС США. Среди них — «восстановление боевой готовности» и «экономически выгодную модернизацию». Впрочем, Уилсон заметила, что сейчас военно-воздушным американским войскам не хватает около двух тысяч пилотов.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Конгресс, несмотря на заключенный с Россией договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), разрешил Пентагону выделить средства на разработку ракеты средней дальности.

    Автор: Алексей Громов
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    #космос #пентагон #вооружение
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