Космос станет для ВВС США пространством ведения военных действий

Вашингтон, 10 ноября. Космос станет для американских Военно-воздушных сил пространством ведения боевых действий. Финансирование деятельности ВВС в космическом пространстве увеличат на 20% в 2018 году, сообщили в Пентагоне.

«И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий», — заявила в четверг министр и начальник штаба ВВС США Хезер Уилсон.

По ее словам, в 2018 финансовом году ВВС увеличат ассигнования на деятельность, касающуюся космического пространства, на 20%. Размеры итоговой суммы Уилсон не озвучила, сообщает ТАСС.

Генерал Дэвид Голдфин, также участвовавший в пресс-конференции в Пентагоне, отметил, что Вашингтон ждет от ВВС «превосходства в космосе».

Кроме того, в своем выступлении Уилсон озвучила приоритетные задачи ВВС США. Среди них — «восстановление боевой готовности» и «экономически выгодную модернизацию». Впрочем, Уилсон заметила, что сейчас военно-воздушным американским войскам не хватает около двух тысяч пилотов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Конгресс, несмотря на заключенный с Россией договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), разрешил Пентагону выделить средства на разработку ракеты средней дальности.