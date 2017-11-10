В России обрушились цены на новый смартфон Samsung

Москва, 10 ноября. Флагманский смартфон от Samsung Galaxy Note8 упал в цене в России в течение полутора месяцев почти на четверть.

Как сообщает «Газета.ru», если на старте продаж в конце сентября гаджет стоил порядка 70 тысяч, то в первой декаде ноября купить смартфон от Samsung можно за 53 тысячи рублей.

При этом, что интересно, Galaxy Note8 в официальном магазине Samsung по-прежнему можно купить только за 70 тысяч.