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У Путина и Трампа нет окончательной договоренности о встрече на полях АТЭС
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    У Путина и Трампа нет окончательной договоренности о встрече на полях АТЭС

    8:00  10 Ноября 2017
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    У Путина и Трампа нет окончательной договоренности о встрече на полях АТЭС

    Дананг, 10 ноября. Окончательная договоренность о встрече Путина и Трампа во время саммита АТЭС все еще не достигнута.

    Как сообщают «Известия», об этом журналистам сообщил заместитель помощника американского лидера по национальной безопасности Майкл Энтон, сказав, что «ничего не назначено».

    Напомним, что ранее Кремль и Белый дом не исключали возможность рабочей двусторонней встречи президентов России и США. Озвучивались даже темы предполагаемой беседы — проблемы Северной Кореи, Украины и Сирии, а также борьба с терроризмом.

     

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #дональд трамп #атэс
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