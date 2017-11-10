Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В День матери в Москве поженятся более 1,3 тыс. пар
Общество
В Петропавловске-Камчатском закрыли школы из-за надвигающегося циклона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Петропавловске-Камчатском закрыли школы из-за надвигающегося циклона

    7:50  10 Ноября 2017
    109

    В Петропавловске-Камчатском закрыли школы из-за надвигающегося циклона

    Петропавловск-Камчатский, 10 ноября. В школах Петропавловска-Камчатского были отменены занятия из-за надвигающегося циклона.

    Как сообщили в администрации города, уроки отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями. В пятницу, 10 ноября, дети, учащиеся в первую и во вторую смены, не пойдут в школы.

    Также в мэрии отметили, что коммунальные и оперативные службы краевого центра переведены в режим повышенной готовности.

    Ранее Газета.ru писала, что в ночь на 31 октября в некоторых районах Камчатки выпало более половины месячной нормы осадков.

    В Петропавловске-Камчатском закрыли школы из-за надвигающегося циклона

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #камчатка #школа
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        162
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        1769
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

        0:32   10 Ноября 2017
        556
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        1011