В Петропавловске-Камчатском закрыли школы из-за надвигающегося циклона

Петропавловск-Камчатский, 10 ноября. В школах Петропавловска-Камчатского были отменены занятия из-за надвигающегося циклона.

Как сообщили в администрации города, уроки отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями. В пятницу, 10 ноября, дети, учащиеся в первую и во вторую смены, не пойдут в школы.

Также в мэрии отметили, что коммунальные и оперативные службы краевого центра переведены в режим повышенной готовности.

Ранее Газета.ru писала, что в ночь на 31 октября в некоторых районах Камчатки выпало более половины месячной нормы осадков.