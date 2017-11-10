Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Москва, 10 ноября. Роспотребнадзор опубликовал на официальном сайте сообщение о вспышке желтой лихорадки в Бразилии.

Как сообщает телеканал «360», в штате Сан-Паулу в течение октября было зарегистрировано 50 новых случаев заболевания желтой лихорадкой, 22 из которых было подтверждены лабораторно.

По данным ведомства, в бразильском регионе в связи со случившимся проводится масштабная вакцинация местного населения, кроме того ограничен доступ в парки, закрываются на карантин образовательные учреждения.

Кроме того, подозрения на желтую лихорадку зафиксированы в Колумбии, Суринаме, Боливии, Эквадоре, Перу и Французской Гвиане. Роспотребнадзор предупреждает россиян, направляющихся в Латинскую Америку, использовать на месте средства защиты.