Одной из жертв обрушения жилого дома в Ижевске стал ребенок

Ижевск, 10 ноября. При обрушении жилого дома в Ижевске погиб ребенок, рассказала журналистам замминистра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина.

Она отметила, что одним из погибших оказался несовершеннолетний 2009 года рождения.

Напомним, инцидент произошел в четверг. В Ижевске полностью были разрушены восемь квартир, расположенные с первого по девятый этаж жилого дома.

По предварительной версии, причиной разрушения стал взрыв бытового газа. В данный момент сообщается о шести погибших.