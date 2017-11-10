Спрос россиян на зарубежную продукцию вырастет на 20%

Москва, 10 ноября. Объем товаров и услуг, купленных российскими гражданами за рубежом, вырастет в текущем году на 20%, сообщает Минэкономразвития. Это связано с улучшением материального положения россиян.

Основой для такого прогноза стали данные Центробанка, согласно которым за первую половину 2017 года россияне, расплачивающиеся картой, потратили за границей на 128 миллиардов рублей больше, чем за тот же период 2016 года.

Также, как сообщили газете «Известия» в ведомстве, сейчас стабильно растут заказы россиян в зарубежных интернет-магазинах. Отмечается, что наиболее популярными зарубежными покупками являются одежда, обувь, гаджеты, музыка и игры. До 88% таких покупок приходится на китайские интернет-площадки.

Эксперты утверждают, что, если рубль будет стабильным, а зарплаты граждан продолжат расти, то объем зарубежных покупок увеличится в среднем на 20%.