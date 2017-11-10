Российским охотникам запретят мучать животных на притравочных станциях

Москва, 10 ноября. Минприроды направило в правительство России проект поправок в закон «Об охоте». Как пишет газета «Известия», документ запретит жестокое обращение с животными при дрессировке охотничьих собак и ловчих птиц.

Как отметили эксперты, на данный момент их натравливают на привязанных или находящихся в ограниченном пространстве диких животных.

Как рассказали специалисты, статья 245 Уголовного кодекса, запрещающая жестокое обращение с животными, не регулирует эту сферу. Фактически охотники ловят медведей, кабанов, лисиц, енотов, привязывают, а затем натравливают на них собаки птиц. Во время этих действий могут пострадать как дикие животные, так и охотничьи.