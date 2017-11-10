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Россия
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Российским охотникам запретят мучать животных на притравочных станциях
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    Российским охотникам запретят мучать животных на притравочных станциях

    7:29  10 Ноября 2017  /обновлено: 8:28  10 Ноября 2017
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    Российским охотникам запретят мучить животных на притравочных станциях

    Москва, 10 ноября. Минприроды направило в правительство России проект поправок в закон «Об охоте». Как пишет газета «Известия», документ запретит жестокое обращение с животными при дрессировке охотничьих собак и ловчих птиц.

    Как отметили эксперты, на данный момент их натравливают на привязанных или находящихся в ограниченном пространстве диких животных.

    Как рассказали специалисты, статья 245 Уголовного кодекса, запрещающая жестокое обращение с животными, не регулирует эту сферу. Фактически охотники ловят медведей, кабанов, лисиц, енотов, привязывают, а затем натравливают на них собаки птиц. Во время этих действий могут пострадать как дикие животные, так и охотничьи. 

    Российским охотникам запретят мучить животных на притравочных станциях

    Автор: Алия Садыкова
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    #животные #охота
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