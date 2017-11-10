Режиссера Учителя вызвали на дуэль из-за фильма «Матильда»

Екатеринбург, 10 ноября. Режиссер Алексей Учитель после показа фильма «Матильда» в Екатеринбурге был вызван на дуэль местным жителем. Об этом сообщает телеканал «360».

«Имею честь послать вам вызов на дуэль, я вручаю Вам текст настоящего «Дуэльного кодекса», два секунданта назначены, и я прошу вас назначить двух секундантов», — заявил Учителю член Русского географического общества Геннадий Чеурин.

По мнению жителя Екатеринбурга, с помощью предполагаемой дуэли будет восстановлена честь, как дуэлянтов, так и честь покойного последнего российского императора.

Режиссер вызов принял. «Принимается... Мы потом с вами договоримся, где и когда», — цитирует ТАСС Алексея Учителя.