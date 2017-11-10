Испытания воздушного командного пункта А-100 «Премьер» начнутся в декабре

Москва, 10 ноября. Аэродинамические испытания воздушного командного пункта А-100 «Премьер» начнутся до конца текущего года. Новый самолет-носитель должен заменить предыдущее поколение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

В декабре в рамках разработки «Премьера» планируют проверить аэродинамические характеристики самолета-носителя, созданного на основе Ил-76МД-90А. А-100 в комплексе с уникальной радиоэлектронной начинкой – радаром и комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — испытают в марте 2018 года.

А-100 «Премьер» разработан концерном «Вега», пишет газета «Известия». По мнению экспертов, новый самолет ДРЛО значительно повысит уровень российской противовоздушной и противоракетной обороны.

А-100 оснащен многопозиционной радиолокационной станцией с двумя фазированными антенными решетками и комплексами радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для наведения на цель истребителей и бомбардировщиков. Информацию о целях на командные пункты противоракетной и противовоздушной обороны он сможет передавать автоматически. Кроме того, А-100 способен обнаружить штабы и узлы связи противника и создать помехи.

Специалисты утверждают, что зарубежных аналогов А-100 в настоящий момент не существует. Серийное производство «Премьера» и его поставки в войска планируют начать в 2020 году.

Напомним, ранее эксперт объяснил Федеральному агентству новостей, почему российский самолет ДРЛО А-100 станет лучшим в мире.