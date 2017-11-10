Кроссовер Lamborghini Urus получил режим для движения по песку

Москва, 10 ноября. Автопроиводитель Lamborghini оснастил первый в своей истории кроссовер Urus уникальным режимом для движения по песку.

Об этом рассказали в пресс-службе компании. Согласно опубликованному видеоролику, водитель сможет выбрать различные режимы работы для машины. Среди них есть режимы «Шоссе», «Спорт», «Гонка», «Пустыня», «Грунт», «Снег».

Официальная премьера Lamborghini Urus назначена на 4 декабря.

Как ранее писала Газета.ru, новый кроссовер заказали уже около 40 россиян.