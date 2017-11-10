В США опубликовали четвертую часть архива об убийстве Кеннеди
Вашингтон, 10 ноября. Национальный архив США опубликовал более 13 тысяч документов по делу об убийстве президента Кеннеди.
Как сообщает телеканал «360», пакет обнародованных документов стал четвертым в этом году и самым крупным. Так, предыдущие почти 700 документов по делу были преданы огласке в начале ноября.
«Большинство документов, распространенных сегодня, прежде предавались огласке лишь в отредактированном виде», — говорится в сообщении национального архива Соединенных Штатов.
Кроме того, стало известно, что опубликованные накануне бумаги были подготовлены к опубликованию еще 26 октября, после чего были направлены в национальный архив для их распространения.
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