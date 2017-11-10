Российские «Искандеры» и крылатые ракеты напугали военных экспертов Норвегии

Осло, 10 ноября. Экс-главком Вооруженных сил Норвегии Сверре Дисен заявил, что новейшее российское оружие представляет серьезную угрозу.

Как пишет RT, ссылаясь на NRK, он отметил, что комплексы «Искандер», крылатые ракеты и другие новинки военной техники России составляют большую конкуренцию западному оружию.

По словам Дисен, Норвегии нужно защищать очень много объектов, а на практике это практически невозможно. Эксперты в Осло уверены, что их страна особо уязвима перед российским оружием, так как оно «мгновенно может разрушить инфраструктуру».

Военные также рассказали, что оружие такой мощности можно использовать как с территории России, так и самолетов и кораблей в международных водах. В связи с этим, специалисты рекомендовали руководству страны укреплять оборону Норвегии.

Дисен считает, что власти должны рассмотреть вопрос о приобретении аналогичного оружия.