Российские «Искандеры» и крылатые ракеты напугали военных экспертов Норвегии
Осло, 10 ноября. Экс-главком Вооруженных сил Норвегии Сверре Дисен заявил, что новейшее российское оружие представляет серьезную угрозу.
Как пишет RT, ссылаясь на NRK, он отметил, что комплексы «Искандер», крылатые ракеты и другие новинки военной техники России составляют большую конкуренцию западному оружию.
По словам Дисен, Норвегии нужно защищать очень много объектов, а на практике это практически невозможно. Эксперты в Осло уверены, что их страна особо уязвима перед российским оружием, так как оно «мгновенно может разрушить инфраструктуру».
Военные также рассказали, что оружие такой мощности можно использовать как с территории России, так и самолетов и кораблей в международных водах. В связи с этим, специалисты рекомендовали руководству страны укреплять оборону Норвегии.
Дисен считает, что власти должны рассмотреть вопрос о приобретении аналогичного оружия.