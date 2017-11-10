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Российские «Искандеры» и крылатые ракеты напугали военных экспертов Норвегии
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    Российские «Искандеры» и крылатые ракеты напугали военных экспертов Норвегии

    7:09  10 Ноября 2017
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    Российские «Искандеры» и крылатые ракеты напугали военных экспертов Норвегии

    Осло, 10 ноября. Экс-главком Вооруженных сил Норвегии Сверре Дисен заявил, что новейшее российское оружие представляет серьезную угрозу.

    Как пишет RT, ссылаясь на NRK, он отметил, что комплексы «Искандер», крылатые ракеты и другие новинки военной техники России составляют большую конкуренцию западному оружию.

    По словам Дисен, Норвегии нужно защищать очень много объектов, а на практике это практически невозможно. Эксперты в Осло уверены, что их страна особо уязвима перед российским оружием, так как оно «мгновенно может разрушить инфраструктуру».

    Военные также рассказали, что оружие такой мощности можно использовать как с территории России, так и самолетов и кораблей в международных водах. В связи с этим, специалисты рекомендовали руководству страны укреплять оборону Норвегии.

    Дисен считает, что власти должны рассмотреть вопрос о приобретении аналогичного оружия.

    Российские «Искандеры» и крылатые ракеты напугали военных экспертов Норвегии

    Автор: Алия Садыкова
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    #норвегия #оружие
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