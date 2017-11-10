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Определено точное время выхода Великобритании из ЕС
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    Определено точное время выхода Великобритании из ЕС

    6:51  10 Ноября 2017
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    Определено точное время выхода Великобритании из ЕС

    Лондон, 10 ноября. Правительство Великобритании на законодательном уровне оформит точное время выхода королевства из Европейского союза.

    Как сообщает RT, историческое событие произойдет 29 марта 2019 года, то есть ровно через два года с момента запуска процедуры Brexit. Кроме того, уже определено точно время выхода Британии из Евросоюза – 23:00 (GMT).

    «Мы прислушались к представителям общества и парламента и сделали это изменение, чтобы исключить любое недоразумение по поводу того, что такое «день выхода» и что он значит», — заявил руководитель специального министерства по Brexit Дэвид Дэвис.

    Как напоминает «Газета.ru», референдум по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.

    Автор: Константин Терехов
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    #великобритания #brexit #ес #лондон
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