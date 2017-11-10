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Политика
Верховный суд Испании арестовал спикера парламента Каталонии
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    Верховный суд Испании арестовал спикера парламента Каталонии

    6:48  10 Ноября 2017
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    Верховный суд Испании арестовал спикера парламента Каталонии

    Мадрид, 10 ноября. Верховный суд Испании арестовал на время судебного расследования спикера парламента Каталонии Карме Форкадель.

    Как пишет El Mundo, судом было принято решение заключить Форкадель под стражу. Отмечается, что он может выйти на свободу в случае уплаты залога в размере 150 тысяч евро.

    Как ранее писала Газета.ru, ранее в Каталонии прошел референдум о независимости. Большинство проголосовало за отделение от Испании. Мадрид не признал итоги голосования и изменил статью 155 Конституции. Новые выборы пройдут 21 декабря. 

    Верховный суд Испании арестовал спикера парламента Каталонии

    Автор: Алия Садыкова
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    #каталония #испания
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