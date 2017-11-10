Россиян ждет безвизовый режим в Латинской Америке и на Карибах

Москва, 10 ноября. Ряд стран Латинской Америки и Карибского бассейна станут безвизовой зоной для жителей России.

Об этом «Известиям» рассказал руководитель латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александр Щетинин, отметив, что речь идет о странах организации Восточно-карибских государств.

«Очень важная задача — формирование зоны безвизовых поездок. Мы имеем в качестве нашей глобальной цели создание между Россией и Латинской Америкой, включая Карибский регион, полной зоны безвизовых поездок», — заявил дипломат.

Таким образом, в самой ближайшей перспективе россияне смогут летать без виз в Гренаду, Антигуа и Барбуда, Доминику, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, а также Монтсеррат.