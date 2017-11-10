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Россиян ждет безвизовый режим в Латинской Америке и на Карибах
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    Россиян ждет безвизовый режим в Латинской Америке и на Карибах

    6:41  10 Ноября 2017
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    Россиян ждет безвизовый режим в Латинской Америке и на Карибах

    Москва, 10 ноября. Ряд стран Латинской Америки и Карибского бассейна станут безвизовой зоной для жителей России.

    Об этом «Известиям» рассказал руководитель латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александр Щетинин, отметив, что речь идет о странах организации Восточно-карибских государств.

    «Очень важная задача — формирование зоны безвизовых поездок. Мы имеем в качестве нашей глобальной цели создание между Россией и Латинской Америкой, включая Карибский регион, полной зоны безвизовых поездок», — заявил дипломат.

    Таким образом, в самой ближайшей перспективе россияне смогут летать без виз в Гренаду, Антигуа и Барбуда, Доминику, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, а также Монтсеррат.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #мид рф #визы #карибы
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