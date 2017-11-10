Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за несколько часов
Москва, 10 ноября. Новый клип группы «Ленинград» под названием «Вояж» набрал более миллиона просмотров всего за несколько часов после выхода.
Ролик был опубликован на официальном канале коллектива на YouTube вечером в четверг. По состоянию на 6.30 утра по московскому времени его посмотрели 1 234 178 раз.
Режиссером остросюжетного клипа, больше напоминающего короткометражный фильм, стал Илья Найшуллер, ранее сотрудничавший с «Ленинградом» на съемках ролика на песню «Кольщик».
Главную роль в клипе сыграли Александр Паль и Ирина Мартыненко.
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