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Airbus раскрыл подробности нового истребителя для Евросоюза
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    Airbus раскрыл подробности нового истребителя для Евросоюза

    6:40  10 Ноября 2017
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    Airbus раскрыл подробности нового истребителя для Евросоюза

    Париж, 10 ноября. Корпорация Airbus Defense and Space в Берлине на конференции International Fighter 2017 рассказала о подробностях нового истребителя для Евросоюза.

    Как пишут западные СМИ, истребитель пятого поколения New Fighter будет частью семьи беспилотных и пилотируемых аппаратов под названием Future Combat Air System.

    Отмечается, что заказали новые самолеты Германия и Франция.  Ожидается, что новинка полностью заменит аппараты четвертого поколения к 2040 году.  В Airbus также сообщили, что разработка модели может занять до 15 лет. 

    Как ранее писала Газета.ru, ранее сообщалось, что Bombardier и Airbus начнут совместное производство самолетов CSeries. 

    Канадский и европейский производители самолетов компании Bombardier и Airbus Group договорились о совместном выпуске среднемагистральных пассажирских лайнеров CSeries.

    Airbus раскрыл подробности нового истребителя для Евросоюза

    Автор: Алия Садыкова
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    #истребитель
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