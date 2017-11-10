Airbus раскрыл подробности нового истребителя для Евросоюза

Париж, 10 ноября. Корпорация Airbus Defense and Space в Берлине на конференции International Fighter 2017 рассказала о подробностях нового истребителя для Евросоюза.

Как пишут западные СМИ, истребитель пятого поколения New Fighter будет частью семьи беспилотных и пилотируемых аппаратов под названием Future Combat Air System.

Отмечается, что заказали новые самолеты Германия и Франция. Ожидается, что новинка полностью заменит аппараты четвертого поколения к 2040 году. В Airbus также сообщили, что разработка модели может занять до 15 лет.

Как ранее писала Газета.ru, ранее сообщалось, что Bombardier и Airbus начнут совместное производство самолетов CSeries.

Канадский и европейский производители самолетов компании Bombardier и Airbus Group договорились о совместном выпуске среднемагистральных пассажирских лайнеров CSeries.