Депутаты Госдумы предложили вернуть продуктовые рынки на улицы

Москва, 10 ноября. Депутаты Государственной думы предложили вернуть продуктовые рынки на улицы российских городов.

Как сообщает «Парламентская газета», с инициативой принятия поправок в Закон «О розничных рынках», которые отменят требование размещения продуктовых рынков в капитальных зданиях, выступили либерал-демократы.

По мнению депутата Кирилла Черкасова, у небольших фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов нет возможности поставлять свою продукцию на прилавки магазинов и крупных торговых сетей.

«Создание системы фермерских рынков может дать фермерам возможность сбывать свою продукцию по более низкой цене, а от этого в конечном итоге выиграет потребитель», — резюмировал парламентарий.

Как напоминает издание, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития в срок до конца осени подготовить предложения по развитию сети фермерских рынков.

