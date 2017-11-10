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Депутаты Госдумы предложили вернуть продуктовые рынки на улицы
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    Депутаты Госдумы предложили вернуть продуктовые рынки на улицы

    6:23  10 Ноября 2017
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    Депутаты Госдумы предложили вернуть продуктовые рынки на улицы

    Москва, 10 ноября. Депутаты Государственной думы предложили вернуть продуктовые рынки на улицы российских городов.

    Как сообщает «Парламентская газета», с инициативой принятия поправок в Закон «О розничных рынках», которые отменят требование размещения продуктовых рынков в капитальных зданиях, выступили либерал-демократы.

    По мнению депутата Кирилла Черкасова, у небольших фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов нет возможности поставлять свою продукцию на прилавки магазинов и крупных торговых сетей.

    «Создание системы фермерских рынков может дать фермерам возможность сбывать свою продукцию по более низкой цене, а от этого в конечном итоге выиграет потребитель», — резюмировал парламентарий.

    Как напоминает издание, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития в срок до конца осени подготовить предложения по развитию сети фермерских рынков.
     

    Автор: Константин Терехов
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