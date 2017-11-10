Глава МИД Польши пообещал Украине «реальные проблемы»

Варшава, 10 ноября. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украину ожидают реальные проблемы в отношениях с Европой.

«Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов», — сказал глава МИД.

Он также отметил, что любые исторические проблемы можно решить, однако сейчас Украине нужен «адвокат» в Европе.

Комментируя исторические разногласия между Варшавой и Киевом, он подчеркнул, что польская сторона никогда не согласится уравнять Украинскую повстанческую армию (УПА1, запрещена в РФ) и Армию Крайову (АК).

Министр напомнил, что со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом.

«Со стороны УПА такая политика была, и это задокументировано», — добавил Ващиковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.