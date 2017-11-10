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Глава МИД Польши пообещал Украине «реальные проблемы»
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    Глава МИД Польши пообещал Украине «реальные проблемы»

    6:35  10 Ноября 2017
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    Глава МИД Польши пообещал Украине «реальные проблемы»

    Варшава, 10 ноября. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украину ожидают реальные проблемы в отношениях с Европой.

    «Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов», — сказал глава МИД.

    Он также отметил, что любые исторические проблемы можно решить, однако сейчас Украине нужен «адвокат» в Европе.

    Комментируя исторические разногласия между Варшавой и Киевом, он подчеркнул, что польская сторона никогда не согласится уравнять Украинскую повстанческую армию (УПА1, запрещена в РФ) и Армию Крайову (АК).Глава МИД Польши пообещал Украине «реальные проблемы»

    Министр напомнил, что со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом.

    «Со стороны УПА такая политика была, и это задокументировано», — добавил Ващиковский.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #витольд ващиковский #мид польши
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