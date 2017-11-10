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Папа Римский запретил продажу сигарет в Ватикане
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    Папа Римский запретил продажу сигарет в Ватикане

    6:12  10 Ноября 2017
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    Папа Римский запретил продажу сигарет в Ватикане

    Ватикан, 10 ноября. Папа Римский Франциск запретил продажу табачной продукции на территории Ватикана.

    Как сообщают «Известия», информацию об этом распространила служба печати Святого престола, объяснив принятие такого решения тем, что Ватикан «не может поддерживать занятие, которое явным образом наносит вред здоровью людей».

    «Согласно Всемирной организации здравоохранения, курение каждый год становится причиной гибели свыше семи миллионов людей по всему миру», — также говорится в официальном сообщении.

    Любителям подымить придется несладко уже с нового года – запрет на продажу сигарет вступит в силу с 1 января 2018-го. Добавим, что сейчас на территории Ватикана табачную продукцию можно купить всего лишь в одном магазине, — сообщает РИА Новости.

    Автор: Константин Терехов
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    #ватикан #сигареты #папа римский франциск
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