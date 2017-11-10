Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске
Ижевск, 10 ноября. Оперативный штаб, созданный на месте обрушения жилого дома в Ижевске, сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов тело шестой жертвы случившегося.
Сообщается, что в подвале дома было обнаружено тело погибшей женщины.
По предварительным данным, остается неизвестной судьба одного человека, передает РИА Новости.
Ранее Газета.ру сообщала, что в четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа.
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