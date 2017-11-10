Косачев прокомментировал публикацию о подделке сертификатов «Касперского»

Москва, 10 ноября. Сенатор Константин Косачев в Facebook прокомментировал публикацию WikiLeaks о подделке сертификатов «Лаборатории Касперского».

«Должно было бы быть сенсацией вселенского масштаба. Но не будет. Авторы предыдущих сенсаций не согласятся…», — написал глава комитета по международным делам верхней палаты российского парламента.

По словам политика, обнародованная информация есть не что иное, как «крохотное, сквозь скважину, проникновение в мастерскую обеспечения теории заговора против американской исключительности».

«И все и всякие средства массовой информации опять смолчат в тряпочку. Потому что тряпочку на роток им накинули вкусную, давно и надолго», — резюмировал Константин Косачев.

Как напоминает RT, накануне на портале WikiLeaks был опубликован документ, согласно которому специалисты Центрального разведывательного управления написали код, который имитирует продукцию «Лаборатории Касперского».

