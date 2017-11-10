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Косачев прокомментировал публикацию о подделке сертификатов «Касперского»
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    Косачев прокомментировал публикацию о подделке сертификатов «Касперского»

    5:57  10 Ноября 2017
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    Косачев прокомментировал публикацию о подделке сертификатов «Касперского»

    Москва, 10 ноября. Сенатор Константин Косачев в Facebook прокомментировал публикацию WikiLeaks о подделке сертификатов «Лаборатории Касперского».

    «Должно было бы быть сенсацией вселенского масштаба. Но не будет. Авторы предыдущих сенсаций не согласятся…», — написал глава комитета по международным делам верхней палаты российского парламента.

    По словам политика, обнародованная информация есть не что иное, как «крохотное, сквозь скважину, проникновение в мастерскую обеспечения теории заговора против американской исключительности».

    «И все и всякие средства массовой информации опять смолчат в тряпочку. Потому что тряпочку на роток им накинули вкусную, давно и надолго», — резюмировал Константин Косачев.

    Как напоминает RT, накануне на портале WikiLeaks был опубликован документ, согласно которому специалисты Центрального разведывательного управления написали код, который имитирует продукцию «Лаборатории Касперского».
     

    Автор: Константин Терехов
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    #константин косачев #wikileaks #цру #лаборатория касперского
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