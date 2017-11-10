Путин прибыл на саммит стран АТЭС во Вьетнам

Дананг, 10 ноября. Президент России Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг для участия в работе саммита стран АТЭС.

Как сообщает «Газета.ru», российский лидер не только встретится с членами делового совета Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, но и проведет ряд двусторонних встреч.

В частности, на полях АТЭС запланированы переговоры Путина с японским премьером Синдзо Абэ, китайским лидером Си Цзинпином, руководителем Вьетнама Чан Дай Куангом и президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Кроме того, ожидается, что во Вьетнаме состоится вторая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Предполагаемая повестка беседы российского и американского лидеров – проблемы Северной Кореи, Украины и Сирии, а также борьба с терроризмом.