МЧС: Под завалами дома в Ижевске могут находится люди

Ижевск, 10 ноября. Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин заявил, что под завалами обрушившегося дома в Ижевске могут находиться люди.

По его словам, поисковая собака показала на два места, в которых могут находиться выжившие., однако работа спасателей осложняется тем, что в доме остались нависшие плиты.

«Сейчас самая опасная поисково-спасательная операция», — подчеркнул Фомин, добавив, что разбор завалов планируется закончить к вечеру пятницы.

Ранее Газета.ру сообщала, что при обрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске погибли пять человек.