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МЧС: Под завалами дома в Ижевске могут находится люди
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    МЧС: Под завалами дома в Ижевске могут находится люди

    5:57  10 Ноября 2017
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    МЧС: Под завалами дома в Ижевске могут находится люди

    Ижевск, 10 ноября. Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин заявил, что под завалами обрушившегося дома в Ижевске могут находиться люди.

    По его словам, поисковая собака показала на два места, в которых могут находиться выжившие., однако работа спасателей осложняется тем, что в доме остались нависшие плиты.

    «Сейчас самая опасная поисково-спасательная операция», — подчеркнул Фомин, добавив, что разбор завалов планируется закончить к вечеру пятницы.МЧС: Под завалами дома в Ижевске могут находится люди

    Ранее Газета.ру сообщала, что при обрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске погибли пять человек.

    Автор: Ирина Новикова
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    #ижевск #мчс россии #обрушение дома
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