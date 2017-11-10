Kia Rio сохранила статус самого продаваемого автомобиля в России

Москва, 10 ноября. Автомобиль Kia Rio по итогам октября сохранил за собой статус самой продаваемой в России модели.

Топ-10 самых востребованных авто опубликовала на своем сайте Ассоциация европейского бизнеса, согласно отчетам которой в нашей стране в прошлом месяце было продано 8779 «южнокорейцев». При этом, как отмечается в исследовании, Kia Rio показывает отрицательную динамику по сравнению с АППГ.

На втором и третьем местах топ-10 – отечественные автомобили производства тольяттинского автозавода. В октябре в России было продано 8208 экземпляров Lada Granta и 6629 штук Lada Vesta. При этом обе модели, в отличие от Kia Rio, упрочивают свои позиции.

На четвертом месте в рейтинге продаж — Hyundai Creta, коих было продано 6460 экземпляров, на пятом — Hyundai Solaris (5110), на шестом — Volkswagen Polo (4089), на седьмом — Renault Duster (4054). Замыкают десятку самых продаваемых в России авто LADA Largus (3761), LADA XRAY (3084) и Renault Logan (3086).