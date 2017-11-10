Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином чрезвычайно продуктивными

Вашингтон, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшие в Пекине, стали чрезвычайно плодотворными.

По словам Трампа, китайский лидер является уважаемым и могущественным представителем своего народа.

Трамп отметил, что во время переговоров они обсудили как вопрос урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР, так и темы двусторонней торговли.