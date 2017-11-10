Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином чрезвычайно продуктивными
Вашингтон, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшие в Пекине, стали чрезвычайно плодотворными.
По словам Трампа, китайский лидер является уважаемым и могущественным представителем своего народа.
Трамп отметил, что во время переговоров они обсудили как вопрос урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР, так и темы двусторонней торговли.
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