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США хотят разместить в Донбассе контингент миротворцев — СМИ
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    США хотят разместить в Донбассе контингент миротворцев — СМИ

    5:14  10 Ноября 2017
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    США хотят разместить в Донбассе контингент миротворцев — СМИ

    Вашингтон, 10 ноября. Власти США намерены выйти к России с предложением разместить в Донбассе контингент миротворцев численностью 20 тысяч человек.

    Информацию об этом публикует The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в американских и дипломатических кругах. При этом уточняется, что возможная миротворческая миссия может действовать не под эгидой Организации Объединенных Наций, а ОБСЕ.

    Уточняется, что это предложение является составной частью некой широкой стратегии США в отношении России, которая также будет включать дипломатические усилия, направленные на то, чтобы заставить Кремль придерживаться Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который, как считают в Вашингтоне, Москва не выполняет.

    ТАСС напоминает, что Кремль категорически с этим не согласен. Как заявлял руководитель комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Константин Косачев, США обвиняя Россию, обосновывают легитимность собственных действий по нарушению этого договора.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #донбасс #оон
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