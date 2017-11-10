США хотят разместить в Донбассе контингент миротворцев — СМИ

Вашингтон, 10 ноября. Власти США намерены выйти к России с предложением разместить в Донбассе контингент миротворцев численностью 20 тысяч человек.

Информацию об этом публикует The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в американских и дипломатических кругах. При этом уточняется, что возможная миротворческая миссия может действовать не под эгидой Организации Объединенных Наций, а ОБСЕ.

Уточняется, что это предложение является составной частью некой широкой стратегии США в отношении России, которая также будет включать дипломатические усилия, направленные на то, чтобы заставить Кремль придерживаться Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который, как считают в Вашингтоне, Москва не выполняет.

ТАСС напоминает, что Кремль категорически с этим не согласен. Как заявлял руководитель комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Константин Косачев, США обвиняя Россию, обосновывают легитимность собственных действий по нарушению этого договора.