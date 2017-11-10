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Украинские националисты угрожают Польше открытием коридора для российских танков
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    Украинские националисты угрожают Польше открытием коридора для российских танков

    5:24  10 Ноября 2017
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    Украинские националисты угрожают Польше открытием коридора для российских танков

    Киев, 10 ноября. Член украинской группировки «Братство Дмитрия Корчинского» (запрещена в РФ) Алексей Середюк предложил начать открыто угрожать Польше созданием коридора для российских танков.

    Данную инициативу Середюк выдвинул в связи с территориальными претензиями Украины на Лемковщину.

    По словам активиста, разговор с польской стороной должен проводиться с позиции силы, а ключевым аргументом должно стать то, что если консенсус не будет достигнут, то Киев откроет коридор для российских танков на Варшаву.

    «Позиция должна быть сильной. Если позиция сильная, то ни у кого и претензий не будет. Тогда происходит консенсус, так они будут бояться. Когда ты говоришь: «Стоп. Там территория, Лемковщина, у нас претензия на эту территорию», — пояснил он.

    Для достижения данной цели националист даже предложил отказаться от вхождения в Евросоюз, и объединиться с Северной Кореей и Ираном.

    Автор: Ирина Новикова
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    #польша #украина #националисты #танки
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