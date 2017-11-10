Украинские националисты угрожают Польше открытием коридора для российских танков

Киев, 10 ноября. Член украинской группировки «Братство Дмитрия Корчинского» (запрещена в РФ) Алексей Середюк предложил начать открыто угрожать Польше созданием коридора для российских танков.

Данную инициативу Середюк выдвинул в связи с территориальными претензиями Украины на Лемковщину.

По словам активиста, разговор с польской стороной должен проводиться с позиции силы, а ключевым аргументом должно стать то, что если консенсус не будет достигнут, то Киев откроет коридор для российских танков на Варшаву.

«Позиция должна быть сильной. Если позиция сильная, то ни у кого и претензий не будет. Тогда происходит консенсус, так они будут бояться. Когда ты говоришь: «Стоп. Там территория, Лемковщина, у нас претензия на эту территорию», — пояснил он.

Для достижения данной цели националист даже предложил отказаться от вхождения в Евросоюз, и объединиться с Северной Кореей и Ираном.