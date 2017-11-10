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Украина
Порошенко рассказал, кто является настоящим другом Украины
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    Порошенко рассказал, кто является настоящим другом Украины

    4:59  10 Ноября 2017
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    Порошенко рассказал, кто является настоящим другом Украины

    Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что настоящим другом его страны является Япония.

    «Могу отметить, что Япония является чрезвычайно важным стратегическим партнером для Украины. Япония для нас — настоящий друг, который познается в трудные времена», — сказал Порошенко.

    По словам украинского главы, между Токио и Киевом отсутствуют проблемные вопросы.

    Помимо этого, он подчеркнул, что у двух государств существуют «яркие перспективы развития отношений».

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Верховную раду внесен закон о разрыве дипломатический отношений с Россией. Вместе стем, по словам депутата Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника, сам украинский глава не поддерживает полный разрыв отношений с соседним государством. В свою очередь, в российском МИДе подобный сценарий назвали полным безумием.

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #украина
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