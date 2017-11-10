Грушко: Главной задачей НАТО является противостояние России

Москва, 10 ноября. Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что основной задачей Североатлантического альянса является противостояние с Москвой.

По словам дипломата, противостояние с Россией находится в центре усилий НАТО по адаптации командной структуры альянса.

При этом он отметил, что вдохновение руководство Североатлантического альянса черпает в схемах времен холодной войны, сообщает РИА Новости.

Также он добавил, что последствия предпринятых альянсом действий будут зависеть от того, как решения будут окончательно оформлены на заседании министров обороны в феврале 2018 года.

Постпред пояснил, что, по его мнению, условное «Североатлантическое командование», которое будет создано, станет новой версией командования НАТО, существовавшего до 2002 года.

Ранее Газета.ру сообщала, что Грушко сравнил отказ НАТО от сотрудничества с Россией с выстрелом себе в ногу.