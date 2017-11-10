США опровергли информацию о поставках летальных вооружений Киеву

Вашингтон, 10 ноября. Пресс-служба Белого дома опровергла появившуюся ранее в местных СМИ информацию о достигнутом принципиальном согласии на поставки летального вооружения Украине.

«Это неправда», — сказал российскому информагентству РИА Новости представитель Белого дома Майкл Энтон.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом одобрил поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. При этом в материале отмечалось, что сроки реализации поставок в настоящее время не определены.

Ранее Газета.ру сообщала, что Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2018 финансовый год. Согласно документу, на предоставление военной помощи Украине предусматривалось выделение 350 миллионов долларов. Кроме того, в рамках инициативы разрешается поставить Киеву летальные вооружения.