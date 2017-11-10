Глава Kaspersky Lab подтвердил, что сертификаты, упомянутые WikiLeaks, поддельные

Москва, 10 ноября. Глава компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что сертификаты, упомянутые в новом проекте международной некоммерческой организации WikiLeaks, являются поддельными.

«Мы изучили данные Vault 8 и подтверждаем, что выданные от нашего имени сертификаты поддельные», — сказал Касперский.

Он подчеркнул, что клиенты компании, а также приватные ключи и сервисы не затронуты, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее портал WikiLeaks запустил новый проект Vault 8, в котором находится исходный код программ ЦРУ и анализ их работы. По информации портала, известно о трех случаях, когда Hive имитировал сертификаты «Лаборатории Касперского».

Ранее Газета.ру сообщала, что «Лаборатория Касперского» приняла решение открыть исходный код своих программ.