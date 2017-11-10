Минобрнауки предложило занести недобросовестных родителей в черный список

Москва, 10 ноября. Минобрнауки РФ предложило создать в стране единый реестр недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов.

«Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, что отвечает интересам детей», — говорится в пояснительной записке к разработанном ведомством законопроекту.

В министерстве также отметили, что в настоящее время подобные случаи происходят из-за недостаточной упорядоченности сведений, которыми обладают различные компетентные органы.