Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
США опровергли информацию о поставках летальных вооружений Киеву
Весь мир
США расширили санкции в отношении Венесуэлы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США расширили санкции в отношении Венесуэлы

    3:19  10 Ноября 2017
    48

    США расширили санкции в отношении Венесуэлы

    Вашингтон, 10 ноября. Министерство финансов США расширило санкции в отношении венесуэльских чиновников.

    По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, ограничительные меры введены в отношении чиновников, деятельность которых способствует подрыву демократии в Венесуэле.

    Сообщается, что в «черный список» попали девять физических лиц, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в том числе министр культуры страны Эрнесто Вильегас.

    Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас обвинил США в постоянной агрессии в адрес страны после введения новых санкций, сообщает Газета.ру.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #сша #венесуэла
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

        0:32   10 Ноября 2017
        301
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        797
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        9183
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        3270