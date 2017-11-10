США расширили санкции в отношении Венесуэлы

Вашингтон, 10 ноября. Министерство финансов США расширило санкции в отношении венесуэльских чиновников.

По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, ограничительные меры введены в отношении чиновников, деятельность которых способствует подрыву демократии в Венесуэле.

Сообщается, что в «черный список» попали девять физических лиц, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в том числе министр культуры страны Эрнесто Вильегас.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас обвинил США в постоянной агрессии в адрес страны после введения новых санкций, сообщает Газета.ру.