Грушко рассказал о риске для Афганистана после отказа от российских вертолетов

Москва, 10 ноября. Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что власти Афганистана рискуют потерять контроль над территорией страны после отказа от использования российских вертолетов.

По словам Грушко, российские вертолеты составляют основу боевой мощи афганских военно-воздушных сил. Дипломат подчеркнул, что без основательных ВВС контролировать территорию государства практически невозможно.

Напомним, что ранее исполняющий обязанности главы министерства обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что Кабул больше не нуждается в российских вертолетах. По его словам, военно-воздушные силы страны получать вертолеты производства стран Североатлантического альянса.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что США направят в Афганистан более трех тыс. военных.