Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
США опровергли информацию о поставках летальных вооружений Киеву
Весь мир
Грушко рассказал о риске для Афганистана после отказа от российских вертолетов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Грушко рассказал о риске для Афганистана после отказа от российских вертолетов

    3:00  10 Ноября 2017
    97

    Грушко рассказал о риске для Афганистана после отказа от российских вертолетов

    Москва, 10 ноября. Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что власти Афганистана рискуют потерять контроль над территорией страны после отказа от использования российских вертолетов.

     По словам Грушко, российские вертолеты составляют основу боевой мощи афганских военно-воздушных сил. Дипломат подчеркнул, что без основательных ВВС контролировать территорию государства практически невозможно.

    Напомним, что ранее исполняющий обязанности главы министерства обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что Кабул больше не нуждается в российских вертолетах. По его словам, военно-воздушные силы страны получать вертолеты производства стран Североатлантического альянса.

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что США направят в Афганистан более трех тыс. военных.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #афганистан #александр грушко #вертолеты
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

        0:32   10 Ноября 2017
        290
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        797
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        9158
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        3262