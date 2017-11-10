Госдеп рассказал, что США хотят обсудить Сирию на встрече Путина и Трампа

Вашингтон, 10 ноября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что одной из возможных тем разговора во время встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина может стать создание новых зон деэскалации в Сирии.

Науэрт отметила, что встреча глав государств не включена в официальный график, однако если она состоится, то в Вашингтоне рассчитывают обсудить сирийский вопрос.

Ранее Газета.ру сообщала, что встреча Путина и Трампа может пройти 10 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет во Вьетнаме.