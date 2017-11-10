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Госдеп рассказал, что США хотят обсудить Сирию на встрече Путина и Трампа
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    Госдеп рассказал, что США хотят обсудить Сирию на встрече Путина и Трампа

    2:43  10 Ноября 2017
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    Госдеп рассказал, что США хотят обсудить Сирию на встрече Путина и Трампа

    Вашингтон, 10 ноября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что одной из возможных тем разговора во время встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина может стать создание новых зон деэскалации в Сирии.

    Науэрт отметила, что встреча глав государств не включена в официальный график, однако если она состоится, то в Вашингтоне рассчитывают обсудить сирийский вопрос.

    Ранее Газета.ру сообщала, что встреча Путина и Трампа может пройти 10 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет во Вьетнаме.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #дональд трамп #сирия #госдепартамент сша
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