Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Лукашевич: Власти Украины под надуманными предлогами не пускают в страну журналистов
Весь мир
Лукашевич: Власти Украины под надуманными предлогами не пускают в страну журналистов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лукашевич: Власти Украины под надуманными предлогами не пускают в страну журналистов

    2:21  10 Ноября 2017
    36

    Лукашевич: Власти Украины под надуманными предлогами не пускают в страну журналистов

    Москва, 10 ноября. Российский постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что власти Украины под надуманными предлогами не пускают в страну зарубежных журналистов.

    Лукашевич напомнил, что 7 ноября Служба безопасности Украины высадила из поезда Москва — Одесса журналиста агентства РИА Новости Захара Виноградова. После допроса корреспондент был без объяснений выдворен из страны, получив запрет на въезд на пять лет.

    По словам постпреда, таким образом СБУ воспрепятствовала посещению Виноградовым Житомира, где проходит судебная тяжба по делу журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене, передает РИА Новости.Лукашевич: Власти Украины под надуманными предлогами не пускают в страну журналистов

    Дипломат подчеркнул, что российские журналисты не единственные, по отношению к кому Киев применят подобные меры. Аналогичные ситуации происходили и с европейскими сотрудниками средств массовой информации.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #александр лукашевич #журналисты
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

        0:32   10 Ноября 2017
        242
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        772
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        8989
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        3146