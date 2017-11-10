Лукашевич: Власти Украины под надуманными предлогами не пускают в страну журналистов

Москва, 10 ноября. Российский постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что власти Украины под надуманными предлогами не пускают в страну зарубежных журналистов.

Лукашевич напомнил, что 7 ноября Служба безопасности Украины высадила из поезда Москва — Одесса журналиста агентства РИА Новости Захара Виноградова. После допроса корреспондент был без объяснений выдворен из страны, получив запрет на въезд на пять лет.

По словам постпреда, таким образом СБУ воспрепятствовала посещению Виноградовым Житомира, где проходит судебная тяжба по делу журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российские журналисты не единственные, по отношению к кому Киев применят подобные меры. Аналогичные ситуации происходили и с европейскими сотрудниками средств массовой информации.