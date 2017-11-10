Москвичи в ГУМе обсуждают «Матильду» и костюмы к фильму: Эротизм есть, это естественно. ФАН-ТВ

В московском Главном Универсальном Магазине проходит выставка костюмов и аксессуаров из фильма «Матильда». Организаторы экспозиции, посвященной нашумевшему фильму Алексея Учителя, выставили на первом этаже больше 70 предметов. Как оценивают москвичи выставку и сам фильм, выясняли корреспонденты ФАН-ТВ.

Изящные бальные, визитные, вечерние платья, строгие военные и парадные мундиры, причудливые балетные пачки и великолепная корона. В фильме задействовано порядка 7 тысяч нарядов. Наиболее впечатляющие костюмы и платья каждый может рассмотреть во всех деталях. 12 тонн шелка, бархата, шерсти, сукна, кожи, хлопка и бязи – столько материала ушло на создание этих роскошных одежд. Художник по костюмам Надежда Васильева и ее коллега Ольга Михайлова шили их на основе исторических прототипов конца XIX – начала XX века.

Для того чтобы соединить историческую реальность с художественным вымыслом, сделать фильм ближе современному зрителю, во многие костюмы художники внесли дизайнерские детали. Например, с современным подтекстом было сделано платье, которое Николай дарит Матильде в свой день рождения. Лимонный цвет, золотая вышивка, подбивка шлейфа розовым – историческое сочетание цветов смотрится ультрасовременно.

– Очень красиво! – восклицает Нина. – А сколько фантазии, сколько труда. И какая красота, гармония! Просто чудесно. Причем, природа, вся природа…

– Меня интересует ручная работа, из перьев. Там, где приложены руки художников, которые здесь работали, – конкретизирует Алла.

– Как оцениваете уровень мастерства? – уточняет корреспондент ФАН-ТВ.

– Прекрасно, прекрасно. Отлично.

Объясняя, зачем пришел на выставку, молодой человек по имени Дмитрий обращается к эпохе столетней давности:

– Мы понимаем, как наши предки жили, понимаем, насколько тяжело было женщинам ходить в таких мантиях! Я так понимаю, фильм про старину. В принципе, даже рекламы не видел никакой. Надо посмотреть, думаю.

– Такого не увидишь даже на показах, мне кажется! – улыбается Виктория.

– Просто изумительно! – делится впечатлениями Елена, которая пришла на выставку вместе с дочерью. – Особенно нам понравилась русалка с хвостом! Примерно я представляла, что будет что-то такое, очень театральное, потому что она все-таки балерина, причем выдающаяся такая, поэтому я думала, что костюмы будут как для спектакля.

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– Разговариваем о том, что надо на «Матильду» сходить, представить, – рассказывает Екатерина репортеру ФАН-ТВ. – Вот подруга идет, говорит: «Представляешь, в это время жили бы, и одевались бы так же?» Я говорю: «Вообще! Наперебой бы, наверное, платья друг у друга брали!» Так как мы из Петербурга, у нас тоже все это очень близко, все это царское, красивое, поэтому нам есть с чем сравнить. Конечно, впечатляет. Красиво.

Ольга и Ирина обратили внимание не только на сами костюмы к «Матильде»:

– Мы посмотрели фильм, костюмы прекрасные, и работа великолепная.

– Меня больше удивляют размеры. Вы обратили внимание, какие миниатюрные дамы были в начале XX века?

– Были времена! – реагирует корреспондент ФАН-ТВ.

– Да, не то, что сейчас!.. В фильме вообще не было никаких таких сцен, о которых могла бы идти речь в той полемике, которая возникла в обществе. Вульгарности не было, секса не было, обнаженных тел не было. Все было воссоздано комильфо!

– Ноты эротизма – конечно. Это естественно, это очень красиво, очень прилично. Мне кажется, в рамках весьма.

Отдельная тема выставки в ГУМе – украшения. Посетители могут рассмотреть 25 уникальных ювелирных изделий в исполнении Петра Аксенова. Такие тиары, эгреты, броши, серьги и колье Николай дарил своей возлюбленной.

– Очень здорово, что выставили это всё, – говорит Григорий. – Я думаю, поклонникам это точно понравится! Здорово, что это все можно посмотреть вживую.

– Это вообще потрясающе! Я специально приехала, – признаётся Нина. И я считаю, что это, конечно, как бы сказать, очень большой нам подарок. Мне это нравится.

Драма «Матильда» вышла в прокат в конце октября. Она рассказывает об отношениях будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Увидеть своими глазами костюмы и аксессуары из фильма может каждый. Выставка будет работать до 22 ноября.

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