В Сирии установят памятники погибшим российским военным

Москва, 10 ноября. В Сирии будут установлены памятники погибшим российским военнослужащим, заявил в четверг координатор группы дружбы с парламентом Сирии, первый зампред общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

Во время встречи с семьями погибших в Сирии российских военных Саблин дал обещание от лица «Боевого братства», поставить памятники «на месте гибели ваших мужей, сыновей».

По его словам, сообщают «Известия», подписи на монументе нанесут на русском и арабском языках.

Ранее САА объявила о полном контроле над городом Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, считавшимся последним оплотом террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). В четверг представитель пресс-службы ВС Сирии генерал Али Майхоуб назвал освобождение города важным событием, так как означает полный провал проекта «Исламского государства»1 в сирийском регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.