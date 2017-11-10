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В Сирии установят памятники погибшим российским военным
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    В Сирии установят памятники погибшим российским военным

    1:48  10 Ноября 2017
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    В Сирии установят памятники погибшим российским военным

    Москва, 10 ноября. В Сирии будут установлены памятники погибшим российским военнослужащим, заявил в четверг координатор группы дружбы с парламентом Сирии, первый зампред общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

    Во время встречи с семьями погибших в Сирии российских военных Саблин дал обещание от лица «Боевого братства», поставить памятники «на месте гибели ваших мужей, сыновей». 

    По его словам, сообщают «Известия», подписи на монументе нанесут на русском и арабском языках.

    В Сирии установят памятники погибшим российским военным

    Ранее САА объявила о полном контроле над городом Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, считавшимся последним оплотом террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). В четверг представитель пресс-службы ВС Сирии генерал Али Майхоуб назвал освобождение города важным событием, так как означает полный провал проекта «Исламского государства»1 в сирийском регионе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #дейр-эз-зор #исламскоегосударство
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