Путин пригласил представителей Казахстана на чемпионат WorldSkills в Казани

Москва, 10 ноября. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Казахстана принять участие в мировом чемпионате WorldSkills в Казани.

«В следующем году в Казани пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям. Мы приглашаем принять в нем участие представителей казахстанских регионов», — заявил российский глава в ходе пленарного заседания XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, прошедшего в Челябинске.

Он также отметил что Россия и Казахстан являются стратегическим партнерами и союзниками, а их отношения развиваются согласно принципам дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Владимир Путин. Биография