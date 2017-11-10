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Путин пригласил представителей Казахстана на чемпионат WorldSkills в Казани
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    Путин пригласил представителей Казахстана на чемпионат WorldSkills в Казани

    2:00  10 Ноября 2017
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    Путин пригласил представителей Казахстана на чемпионат WorldSkills в Казани

    Москва, 10 ноября. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин пригласил представителей Казахстана принять участие в мировом чемпионате WorldSkills в Казани.

    «В следующем году в Казани пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям. Мы приглашаем принять в нем участие представителей казахстанских регионов», — заявил российский глава в ходе пленарного заседания XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, прошедшего в Челябинске.

    Он также отметил что Россия и Казахстан являются стратегическим партнерами и союзниками, а их отношения развиваются согласно принципам дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #казань #казахстан
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