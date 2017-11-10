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Россия указала на заказной характер доказательств применения химоружия в Сирии
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    Россия указала на заказной характер доказательств применения химоружия в Сирии

    1:32  10 Ноября 2017
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    Россия указала на заказной характер доказательств применения химоружия в Сирии

    Гаага, 10 ноября. Доказательства в новом докладе Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в Эль-Латамне предоставлены «под заказ». Такое мнение высказал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

    На заседании исполнительного совета организации Шульгин отметил, что, несмотря на достаточный опыт расследований МУФС, «стали более чем заметны пробелы, несоответствия и нестыковки в методах ведения работы». В частности, по его словам, это касается вышедшего доклада по расследованию инцидента в Аль-Латамне 30 марта.

    «Далеко идущие выводы о применении в Аль-Латамне зарина основываются главным образом на наличии следов этого боевого отравляющего вещества на фрагментах авиационных бомб, в избытке предоставленных явно «под заказ» НПО, аффилированными с боевиками террористических группировок», — заявил Шульгин.

    Россия указала на заказной характер доказательств применения химоружия в Сирии

    Постпред России также указал на ряд нестыковок, связанных с расследованием. В частности, по его словам, инцидент расследовался полгода, и о нем «не было известно ни членам Исполсовета, ни правительству Сирии».  

    Во-вторых, сообщение об обнаружении в пробах следов зарина появилось незадолго до обсуждения в Совбезе ООН вопроса о продлении мандата Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию химических атак в Сирии (СМР).

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #химоружие #озхо #шульгин
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