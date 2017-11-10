Сирия: САА взяла под контроль территории к западу от трассы Хама-Алеппо

Дамаск, 10 ноября. Сирийские правительственные войска взяли под контроль территории к западу от трассы Хама-Алеппо.

Согласно информации Muraselon, сирийским силам удалось выбить боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой боевиками запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1, из ключевой деревни, расположенной к югу от Ханассера.

Кроме того, в четверг правительственные войска взяли под свой контроль село Аль-Рашадия, расположенное на западном участке дороги Хама-Алеппо.

Ранее Газета.ру сообщала, что террористы группировки «Исламское государство»1 лишились своего последнего крупного форпоста на востоке Сирии — командование сирийской армии подтвердило, что город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор был освобожден.

1 Организация запрещена на территории РФ.