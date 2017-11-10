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Собчак объяснилась за интервью о поддержке санкций США против России
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    Собчак объяснилась за интервью о поддержке санкций США против России

    1:20  10 Ноября 2017  /обновлено: 1:56  10 Ноября 2017
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    Собчак объяснилась за интервью о поддержке санкций США против России

    Москва, 10 ноября. Ксения Собчак прокомментировала сообщения СМИ относительно ее заявлений о поддержке санкций США против России.

    На своей странице в Instagram Собчак поблагодарила СМИ за внимание к своей персоне, но все же попросила пересмотреть свое интервью телеканалу CNN, в рамках которого и были сделаны спорные заявления об антироссийских санкциях.

    Собчак подчеркнула, что поддерживает санкции против окружения президента России Владимира Путина. А возмущение у нее вызывают санкции, действующие против простых жителей России.

    Также она написала, что готова повторить свое заявление в любом месте и для любой аудитории.

    «Я против коллективной ответственности. Любое наказание, любые санкции должны быть персональными. (...) Я против коллективной вины», — заявила она.

    Собчак объяснилась за интервью о поддержке санкций США против России

    Ранее интервью Собчак прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #санкции #собчак
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