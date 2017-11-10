Собчак объяснилась за интервью о поддержке санкций США против России

Москва, 10 ноября. Ксения Собчак прокомментировала сообщения СМИ относительно ее заявлений о поддержке санкций США против России.

На своей странице в Instagram Собчак поблагодарила СМИ за внимание к своей персоне, но все же попросила пересмотреть свое интервью телеканалу CNN, в рамках которого и были сделаны спорные заявления об антироссийских санкциях.

Собчак подчеркнула, что поддерживает санкции против окружения президента России Владимира Путина. А возмущение у нее вызывают санкции, действующие против простых жителей России.

Также она написала, что готова повторить свое заявление в любом месте и для любой аудитории.

«Я против коллективной ответственности. Любое наказание, любые санкции должны быть персональными. (...) Я против коллективной вины», — заявила она.

Ранее интервью Собчак прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.